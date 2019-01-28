Холодницкий получил более 400 тысяч премии, несмотря на скандал с аквариумом

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий с сентября 2018 года получил более 436 тыс. грн премии, несмотря на выговор после «аквариумных пленок». Ранее он жаловался журналистам, что год не будет получать премий.

О том, что Холодницкий получал премии в течение сентября-декабря 2018 года стало известно из ответа Генпрокуратуры на запрос Центра противодействия коррупции.

Как известно, 26 июля 2018 Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров привлекла к дисциплинарной ответственности и наложила на Холодницкого взыскание в виде выговора за записи с кабинета руководителя САП.

Из обнародованных записей разговоров из кабинета Холодницкого выяснилось, что руководитель САП советовал своему товарищу – свидетелю в деле, как вести себя на допросах и как свидетельствовать, информировал фигурантов дел о ходе расследований, а также предоставлял незаконные указания прокурорам и нарушал нормы этики в общении с подчиненными.

Однако по мнению прокурорской комиссии, Холодницкий не наговорил на увольнение, поэтому его решили оставить на посту и ограничиться лишь выговором.

После этого руководитель САП жаловался журналистам, что из-за выговора он год будет без премии. Однако он фактически не получил премию только за август 2018 года, поскольку приказ о выговоре Луценко вынес 16.08.18.

Хотя очевидно он знал, что согласно Положению о премировании работников органов прокуратуры, Национальной академии прокуратуры Украины и членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, премия не выплачивается работникам за месяц, в котором наложено дисциплинарное взыскание. Это положение обновил генпрокурор Юрий Луценко в 2017 году.

«Вместо увольнения с должности из-за уничтожения дел, Холодницкий отделался лишь выговором и месяцем без премии. Более того, только за последние четыре месяца 2018 года налогоплательщики заплатили ему почти миллион гривень. Генпрокурор Луценко еще и ежемесячно выписывал ему премии, вместо того, чтобы подписать подозрение за «аквариумные пленки»», – комментирует председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

С сентября Холодницкому начисляли ежемесячную премию, которая зависит от его оклада в 63,4 тысячи гривень.

Кроме того, Луценко в нарушение своего же положения наградил Холодницкого премией по случаю дня прокуратуры в размере 40 % от фонда оплаты труда примерно 35 тысяч грн. Ведь согласно п. 8 настоящего положения, по случаю праздников премии не могут выплачиваться в случае наличия дисциплинарного взыскания.

Заметим, что Холодницкого за деньги налогоплательщиков охраняют девять военнослужащих УГО, которые и нашли средства прослушивания в кабинете руководителя САП во время соответствующей проверки.

Напомним также, что Служба безопасности Украины с июня 2018 года расследует уголовное дело относительно действий руководителя САП Назара Холодницького, по признакам уголовных преступлений – подстрекательство свидетеля к созданию искусственных доказательств защиты и разглашение сведений расследования.

Добавим, НАБУ подозревает Дубневича в присвоении 93 млн грн «Укрзализныци».

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.