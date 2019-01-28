Харьковская ДТП: суд требует отвода экспертов, которые не смогли определить скорость авто Зайцевой

Суд Харькова по делу о смертельном ДТП вызвал экспертов, которые проводили экспертизу фигурантки дела Елены Зайцевой для повторного рассмотрения вопроса об их отводе.

Об этом пишет «Укринформ».

Суд рассмотрел ходатайство адвоката фигуранта дела Геннадия Дронова Сергея Перепелицы о повторном отводе экспертов Харьковского НИИ судебной экспертизы имени Бокариуса, которые проводили автотехническую экспертизу в рамках дела, но не сумели дать ответ о скорости движения автомобиля Зайцевой.

Несмотря на то, что прокуроры и адвокаты Зайцевой выступили против, суд принял решение вызвать на следующее заседание всех четырех экспертов, чтобы рассмотреть вопрос об отводе в их присутствии.

Следующее заседание суда назначено на среду, 30 января.

18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию того, что произошло. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов заявил, что в момент ДТП двигался на зеленый сигнал светофора со скоростью 40 км/час.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.