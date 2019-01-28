Гройсман о сотрудничестве с Норвегией: Получен ряд возможностей, которые должны использовать

Украина и Норвегия подписали ряд важных экономических соглашений, которые будут способствовать сотрудничеству между предпринимателями двух стран в различных сферах. Речь идет об альтернативной энергетике, агропромышленном комплексе, энергоэффективности или ИТ-секторе. Поэтому Украина получила ряд возможностей, которые нужно эффективно использовать.

Об этом глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг, которую транслировал телеканал ZIK.

Он подчеркнул: на бизнес-форуме между Украиной и Норвегией был подписан ряд важных экономических соглашений относительно сотрудничества между предпринимателями обеих стран в сфере альтернативной энергетики, агрокомплекса и других. Поэтому это дает возможность для старта реализации реальных проектов.

«Также мы подчеркиваем: поддержка Норвегией реформ в Украине дает возможность улучшать бизнес-климат и регуляцию для ведения бизнеса в государстве», – отметил Премьер.

Гройсман рассказал: отдельно был поднят и вопрос российской агрессии в Украине.

«Я подчеркнул, что для нас и всего демократического мира очень важно заставить страну-агрессора уважать международное право и отказаться от своих враждебных планов и действий. Отдельно я поблагодарил госпожу премьер-министру за поддержку территориальной целостности и суверенитета страны. Мы действительно чувствуем эту абсолютно твердую поддержку и высоко это ценим», – заверил Гройсман.

Отдельно обсуждался вопрос действий РФ в Азовском море и, когда она взяла в плен украинских моряков.

«Я тоже благодарю госпожа премьер-министру за твердую позицию относительно освобождения наших моряков и их возвращения на родину в Украину. Мы высоко это ценим», – подчеркнул глава украинского правительства.

В целом он отметил, что доволен уровнем нынешних переговоров. Ведь было высказано много сфер, в которых Украина и Норвегия могут углублять сотрудничество.

«Речь идет об альтернативной энергетике, агропромышленный комплекс, энергоэффективность, ИТ-сектор, по которому сегодня также были подписаны соглашения. Даже обсудили и возможное сотрудничество в космической сфере. То есть, как видим, есть много возможностей, которые мы должны эффективно использовать», – подчеркнул Владимир Гройсман.

Как сообщалось, сегодня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман совершил визит в Норвегию для участия в украинско-норвежском бизнес-форуме.

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