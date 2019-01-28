Госэнергонадзор перешел на 8-часовую рабочую неделю из-за нехватки денег

Государственная инспекция по энергетическому надзору за режимами потребления электрической и тепловой энергии (Госэнергонадзор) с конца декабря 2018 года не может выполнять своих функций из-за отсутствия финансирования ее деятельности.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«С 26 декабря 2018 года мы перешли на восьмичасовую рабочую неделю. Сейчас на работу выходит около 8% всего персонала. Под угрозу поставлена безопасность работы всех распределительных электросетей, что в конечном итоге повлияет на надежность и качество электроснабжения потребителя», – сообщил в интервью «Енергореформа» директор Госэнергонадзора – главный государственный инспектор энергетического надзора Украины Вадим Антонюк.

Он пояснил, что на сегодня Госэнергонадзор подчинен Министерству энергетики и угольной промышленности, но при этом входит в состав НЭК «Укрэнерго». Закон «О рынке э/э» приказал Кабинету Министров до 11 июня 2018 года реорганизовать Держенергонагляд на центральный орган исполнительной власти (ЦОИВ), «осуществляющего государственный надзор (контроль) в областях электроэнергетики и теплоснабжения». Однако механизма для такой реорганизации нет.

«Чтобы не создавать риски для работы энергосистемы, сначала нужно сформировать новый орган, а потом уже ликвидировать предыдущий. Ведь если наше подразделение сейчас отменят, кто будет выполнять нашу работу? Этим сейчас некому заняться», – подчеркнул В.Антонюк.

Читайте также: Без госрегулятора тарифы на отопление станут неподъемными для людей, – Кучеренко.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.