Фильм о Майкле Джексоне на американском кинофестивале «Сандес» шокировал зрителей

Документальный фильм «Покидая Неверленд», в котором короля поп-музыки обвинили в изнасилованиях и педофилии, поразил зрителей.

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Sun.

Отмечается, что в четырехчасовой картине двое мужчин рассказывают свою историю общения с артистом. Героям фильма – Вейду Робсону и Джеймсу Сейфчаку сейчас около 30 лет. По их словам, еще в детском возрасте они пережили изнасилование в имении музыканта, который тот называл «Неверленд».

Аудитория во время просмотра фильма едва скрывала отвращение. Критики назвали ленту «фильмом ужасов».

Автор портала Hollywood Elsewhere Джефф Уэллс отметил, что «Покидая Неверленд» во всех красках описывает, как два мальчика стали особенными «друзьями» Джексона в то время, как их родители потакали всему происходящему.

«Вы бы видели лица зрителей, когда начался антракт. Они выглядели так, будто их тошнит, смотрели с отвращением, пытаясь скрыть это», – подчеркнул он.

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