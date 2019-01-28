Фурман: Ежегодно на таможне Украина теряет более 100 миллиардов гривень

В политическом плане 2019 год будет очень сложным, будет звучать много популистских лозунгов. Политики уже обещают снизить цены на газ в несколько раз, а вскоре начнут говорить о снижении пенсионного возраста и повышение пенсий. Однако, здесь возникает вопрос: где на это все взять деньги, если экономика не будет расти?

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» высказал доктор экономических наук Василий Фурман.

Комментируя сотрудничество Украины с МВФ и требования, возложенные на наше государство, он подчеркнул: вопрос реформирования очень важен. Поэтому здесь речь не идет о цене, ведь платим очень много как раз из-за того, что не реформируемся.

«В начале 90-х экономики Польши и Украины были примерно одинаковы, у поляков – даже немного ниже. И сейчас ВВП Польши составляет около 550 млрд долларов», – рассказал Фурман.

А, по его словам, ВВП Украины в этом году будет почти в четыре раза ниже.

Вместе с тем он отметил: в политическом плане 2019 год – очень сложный, будет звучать много популизма.

«Уже видим на бордах «Уменьшим цену на газ в два или четыре раза». Думаю, скоро услышим от политиков, что нам нужно уменьшать пенсионный возраст и увеличивать вдвое пенсии или зарплаты. Но вопрос в том, где на это все взять деньги. Их получим лишь тогда, когда экономика будет расти», – считает Фурман.

И он отметил: сейчас никто не знает, сможет ли Украина полностью выполнить обязательства, которые взяла на себя, согласно меморандуму с МВФ.

«Разумеется, важно выполнять все, что касается цепочки борьбы с коррупцией – чтобы работал ВАС, довести реформу государственной фискальной и таможенной служб. Нужно довести до логического завершения и реформу финансового рынка относительно распределения функций Национальной комиссии по регулированию рынков и финансовых услуг. Поэтому не могу точно сказать, как все будет происходить. Мы уже видели прошлый меморандум, где все проходило очень непросто», – заметил экономист.

Эксперт отметил необходимость создания в Украине таможенной службы европейского образца.

«Согласно различным оценкам экспертов, ежегодно на таможне Украина теряет более 100 миллиардов гривень. Эти средства можно было бы направлять в бюджет. Если же говорим о фискальную службу, то должны создать ее такой, чтобы она стала сервисной. Ведь огромная проблема даже не в размере налогов, которые платит бизнес, а в их администрировании, в отношениях налоговиков и бизнеса. Над этим также нужно работать», – убежден Василий Фурман.

Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко заявил, что средства, выделенные Украине Международным валютным фондом, были направлены на усиление золотовалютных резервов государства.

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