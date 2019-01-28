Елена Старикова и Виталий Грынив завоевали Кубок мира-18/19 по велотреку

Два украинских велосипедиста выиграли общий зачет Кубка мира по велотреку по итогам сезона-2018/2019.

Как сообщает xsport.ua на последнем, шестом этапе в Гонконге Елена Старикова заняла четвертое место в спринте и в сумме набрала 2100 очков за сезон. Это на 100 очков больше, чем у чемпионки мира-2013 и бронзового призера Олимпийских игр-2012 Лей Вайс, которая выиграла четыре из четырех этапов Кубка мира, на которых выступала.

Еще один украинец выиграл общий зачет Кубка мира в скретче среди мужчин – Виталий Грынив. В этой дисциплине велосипедисты соревновались на четырех этапах и украинец набрал 1280 очков, на 35 очков опередив своего ближайшего преследователя австрийца Стефана Матцнера.

Напомним, Елена Старикова и Любовь Басова завоевали «серебро» в командном спринте в Гонконге и заняли второе место в общем зачете Кубка мира.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.