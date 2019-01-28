Экономист объяснил главную ошибку в видении цели МВФ

Деньги МВФ – лишь один из инструментов, которым можно обеспечить сбалансированность бюджета. В то же время, средства и требования Фонда – это не способ преодоления кризиса.

Об этом в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил исполнительный директор ОО «Экономический дискуссионный клуб» Олег Пендзин.

«По моему мнению, во время встречи Порошенко и Лагард подтвердили сотрудничество между Украиной и МВФ, которая уже есть. Мы должны понимать, что Международный валютный фонд – это не экономическая организация. Она дает дешевые деньги, которые сопровождает политическими требованиями, согласованными в меморандуме», – подчеркивает Олег Пендзин.

Главное требование МВФ, по мнению исполнительного директора ОО «Экономический дискуссионный клуб», – расходы согласно доходов.

«В Фонде считают, что мы должны жить и финансировать свои социальные программы, опираясь на то, что мы зарабатываем. То есть люди должны жить по своих личных доходах», – говорит эксперт.

Если мы хотим сохранить социальные расходы, то обязаны повышать налоги, обеспечить их наполнение и, конечно, бороться против коррупции, подчеркивает Олег Пендзин.

«Сэкономленное – это то, что и заработанное. Если вы разворовали бюджет, то меньше пойдет и на социальные нужды людей. Важно тоже не залезать в долги. Таков основной месседж Международного валютного фонда, который занимается сбалансированностью украинского бюджета», – говорит эксперт.

МВФ – это надзиратель, который представляет кредиторов Украины в середине государства, объясняет исполнительный директор ОО «Экономический дискуссионный клуб».

«Кредиторы только через Фонд могут увидеть, что бюджет в государстве действительно сбалансирован и может обеспечить возврат их денег. Вряд ли кредиторов интересует развитие Украины, ведь преимущественно они сосредоточены только на своих деньгах», – говорит эксперт.

Кроме того, Олег Пендзин отмечает: МВФ – лишь один из инструментов, которым можно обеспечить сбалансированность бюджета, в то же время – это не способ преодоления кризиса.

«Необходимо проводить государственное финансирование, развивать внутренний рынок, создавать рабочие места. Фонд об этом ничего не говорит! Он говорит: «Ребята, вы можете тратить деньги, как пожелаете. Только обеспечьте одно: баланс между доходами и расходами», – добавляет эксперт.

Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко в Давосе обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард перспективы экономического роста Украины в 2019 году.

Напомним, совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в декабре 2018 года вырос в долларовом эквиваленте на 4,77%.



* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.