Друг Путина заявил, что хочет быть «нейтральным, как Австрия»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил американским дипломатам, что его страна стремится вести такую же нейтральную политику, как и Австрия, когда Вашингтон потребовал от Будапешта более жесткой линии в отношении России и Китая.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Помощник премьера Орбана заявил, что Будапешт стремится оставаться ответственным членом НАТО и ценит безопасность, которую Будапешту гарантирует Альянс. Однако высокопоставленный венгерский чиновник заявил, что Орбан категорически возражает против давления США, направленного на то, чтобы Венгрия проводила политику сдерживания влияния Москвы и Пекина в Европе.

По данным издания такие заявления венгерский премьер озвучил послу США в Будапеште во время встречи в декабре прошлого года.

Издание отмечает, что в последние недели США стремятся сплотить соратников по НАТО для противодействия потенциальному кибершпионажа со стороны Китая, а также в течение многих месяцев поощряют НАТО к усилению поддержки Украины на фоне ее конфронтации с Россией.

«Господин Орбан отказался от действий в обоих направлениях. Как и другие европейские лидеры, он пригласил Китай инвестировать в интернет-инфраструктуру страны. Он также блокирует проведение встреч с Украиной в НАТО на министерском уровне, поскольку, как говорит его правительство, он хочет, чтобы в украинских школах было больше уроков на венгерском для венгероязычные меньшинства Украины», – говорится в публикации.

«Дело в том, что Орбан хочет вести бизнес с Россией», – сказал изданию высокопоставленный венгерский чиновник.

Напомним, в Венгрии против призрак Виктора Орбана готовят всеобщую забастовку – первый со времен падения коммунизма.

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