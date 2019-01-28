Донецкие боевики из гранатометов и пулеметов стреляли по позициям ВСУ

В понедельник, 28 января, российско-оккупационные войска четыре раза обстреливали позиции Объединенных сил, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечернем сведении.

«В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00 противник четыре раза обстрелял позиции наших войск.... В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север», российские наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Крымского из гранатометов различных систем и стрелкового оружия и из автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Майского. Также позиции наших защитников вблизи поселка Новотошковского были обстреляны российско-оккупационными войсками из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» боевики обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции украинских защитников в районе населенного пункта Широкиного. «Подразделения, которые обороняются подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», – подчеркнули в пресс-центре ООС.

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