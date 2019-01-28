Бригинец сравнил предложение представителя ОБСЕ по ОРДЛО с планом Путина

Сегодняшнее заявление представителя ОБСЕ Мартина Сайдика по урегулированию конфликта на Донбассе очень похоже на предложение президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил полтора года назад.

Такое мнение высказал народный депутат Украины Александр Бригинец в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

Депутат заметил, что очень много санкций против Российской Федерации привязаны именно к Минским договоренностям.

«Минские договоренности были утверждены в ООН. Следовательно, есть опасность, что такие идеи могут привести к тому, что санкции против России будут сняты. Безусловно, нужно понимать детали предложения и растолковать более тщательно, что Мартин Сайдик имел в виду», – прокомментировал Александр Бригинец.

Он напомнил, что инициатива Путина заключалась в том, чтобы миротворцы ООН охраняли миссию ОБСЕ, которая будет находиться на оккупированных территориях.

«Эта инициатива была объявлена полтора года назад, но сегодняшнее заявление представителя ОБСЕ очень похоже на предложение президента РФ. Поэтому на самом деле эта идея мне не очень нравится», – признался Бригинец.

Политик подчеркнул, что ни одни выборы в Украине не могут состояться без украинского законодательства.

«Какими бы плохими не были Минские договоренности, но в них четко прописано, что выборы на оккупированных территориях будут происходить исключительно за украинским законодательством. То есть, попытка придумать какие-то другие законы для проведения таких выборов, на самом деле является антиконституционной и не может быть применена.

Будет ли Совет безопасности ООН, где Россия имеет право вето, поддерживать проект, который не будет нравиться Путину? Безусловно, что нет! Поэтому единственный вариант – это лишить Россию права голоса как страну, которая является агрессором в отношении Украины, а после – вводить миротворцев как полноценную миссию, которая бы дислоцировалась на границе между Украиной и Россией», – пояснил Александр Бригинец.

Напомним, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик предложил новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Новый концепт, который должен заменить Минские договоренности, должны еще утвердить страны «Нормандской четверки» – Украина, РФ, Франция и Германия. Кроме совместной миссии ООН и ОБСЕ (с военным и полицейскими компонентами и международной администрацией в ОРДЛО), новый план также предусматривает организованное Евросоюзом агентство по восстановлению Донбасса.

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