Болгария забрала гражданство у российского миллионера

Болгария лишила гражданства российского миллионера Сергея Адоньева. Основанием для этого решения стал тюремный срок в 20 лет за мошенничество, к которому Адоньева осудили в США в 1997 году.

Об этом в интервью телеканалу bTV заявила вице-президент Болгарии Илияна Йотова, пишет «Европейская правда» со ссылкой на AP.

Она сказала, что подписала окончательный документ, который отменяет гражданство Адоньева, в мае 2018 года «после тщательного анализа наших служб безопасности».

Йотова добавила, что, насколько она знает, «власть не имела такой информации в 2008 году, когда было предоставлено гражданство».

57-летний Адоньев, который был соучредителем российского мобильного оператора Yota, спонсировал одного из кандидатов на президентских выборах в России в прошлом году – Ксению Собчак. Адоньев, по данным Forbes, владеет состоянием в 700 млн долларов.

Напомним, Болгария планирует прекратить позволять состоятельным иностранцам покупать гражданство за инвестиции. По данным Фонда борьбы с коррупцией, Болгария предоставила иностранцам 225 паспортов за специальные взносы в течение последних 10 лет, из них 125 – россиянам.

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