Бывший глава ячейки УКРОП получил год условно – он ударил женщину из-за поводка

Бывший председатель ячейки партии УКРОП в Гостомеле Николай Пасальський, который ударил женщину из-за замечания о собаке без поводка, получил 1 год ограничения свободы с испытательным сроком на 2 года.

Об этом говорится в решении Днепровского районного суда Киева, опубликованном 24 января, передает «Украинская правда».

Суд признал Пасальського виновным в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство), и назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Также суд обязал Пасальського уплатить пострадавшей Татьяне Лавриненко 1773 гривны возмещения материального ущерба и 25 тысяч гривен возмещения морального вреда.

Пасальський будет отбывать наказание с испытанием со сроком на 2 года.

Он обязан периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы, не выезжать за пределы Украины без согласования.

Приговор вступит в силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы.



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