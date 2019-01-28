Автоматизация бизнес-процессов: необходимость или модная тенденция? Развеиваем стереотипы®

Время – это ресурс, которым мы пользуемся каждый день. Рациональное использование рабочего времени помогает не только выполнять работу эффективно, но и позволяет избежать рисков, связанных с простоем и несвоевременным принятием решений.

Казалось, что в 2019 году, на пике развития инновационных технологий, уже не может идти речь о ручном выполнения рутинной работы. Но, к сожалению, для предприятий в Украине – это еще не прошлое, а горькая правда настоящего.

Не хочется писать о грустном, но до сих пор встречаются предприятия, в которых учет и состав ведется с помощью обычной программы Excel. Это не было бы так грустно, если бы не простой, ошибочные управленческие решения, что, в свою очередь, не позволяет предприятиям плодотворно и быстро развиваться.

Казалось, автоматизация бизнес-процессов – это нечто совершенно новое. Но если разобраться, то с быстрым развитием технологий – это уже давно не новинка, а необходимость.

Существует несколько стереотипов, которые мешают внедрять автоматизацию бизнес-процессов в украинском предпринимательстве. Для работников – это страх остаться без работы, для работодателей –страх больших финансовых вложений.

Но мы забываем самое главное. Украина – это государство высокоинтеллектуальных людей, наши программисты признаны одними из лучших в мире. Почему бы не воспользоваться таким потенциалом в украинском бизнесе?

Что дает внедрение автоматизации бизнес-процессов для самого бизнеса и для работников компании и являются ли правдивыми утверждения о потере рабочего места и «космической» стоимости внедрения?

Одной из компаний, которая предоставляет услуги по автоматизации бизнес-процессов является компания ITON во Львове, сотрудники которой согласились помочь нам разобраться в вопросе автоматизации бизнеса.

Прежде всего, нужно разобраться с самим алгоритмом автоматизации бизнес-процессов. С чего начать?

Сначала нужно плодотворно изучить сам механизм построения бизнеса, его процессов, составить срез основных моментов и, на основе изученного, разработать пошаговый план действий для реализации автоматизации процессов. Мы, как команда, всегда тесно работаем с клиентом и вместе создаем уникальную, индивидуальную архитектуру нового продукта, который в будущем позволит автоматизировать бизнес-процессы. Затем, составляем техническое задание, которое будет крепким фундаментом для реализации программного продукта.

Чтобы развеять миф о «космической стоимости разработок», можем привести аргумент, что создание и внедрение индивидуального программного продукта требует времени и разбивается на этапы. Поэтому бизнесу не нужно оплачивать полную стоимость разработки сразу, а достаточно оплатить определенный этап и, после успешного внедрения, приступать к реализации следующего.

Также нужно понимать: внедрение автоматизации бизнеса помогает упростить рутинную работу и ускорить принятие управленческих решений. Соответственно, другими словами – способствует быстрому развитию бизнеса и позволяет воплотить в реальность его масштабирования. Опытные работники в таком случае не могут остаться без работы.

Поэтому можно сказать, что автоматизация бизнес-процессов – это необходимость для ведения бизнеса. Хотя и внедрения программы не является волшебным средством от всех проблем в работе, оно необходимо каждому предприятию.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.