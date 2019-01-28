Акт Злуки 1919 года: Коррективы внесла непогода

Когда в конце 2018 года после Первой мировой войны геоустройство Европы менялось, Украина оказалась в очень тяжелом положении. На ЗУНР нападали поляки, руководство Республики было вынуждено покинуть Львов и перебраться в Тернополь, а впоследствии – Ивано-Франковск. Не лучше была и ситуация в Центральной Украине – в столице подходили войска большевиков, поэтому Директория УНР усиленно искала новых союзников.

Об этом говорится в фильме «Акт Злуки» проекта «Историческая правда с Вахтангом Кипиани» на телеканале ZIK.

На Киев наступали большевики

Декабрь 1918 года. По всей Украине продолжается революция, на подступах к Киеву – войска большевиков, поезда ходят с огромными задержками. Добавляли своего еще и банды грабителей, которые орудовали в окрестностях городов и сел.

«Не вся Украина в каких-то мелких восстаниях, везде есть какие-то атаманы и атаманчики», – подчеркивает кандидат исторических наук Виталий Скальский.

Не менее сложной была ситуация в самой столице. Там повстанцы пытались сбросить гетмана Павла Скоропадского, который хотел развивать Украинское государство в составе России.

«Доходило до маразма. Например, он позволял российским белогвардейцам служить в украинской армии в российской форме, получать украинскую зарплату и не присягать Украине», – рассказывает директор «Музея-вагона злуки УНР и ЗУНР» Эдуард Модзелевский.

Против власти Павла Скоропадского выступает Директория Украинской Народной Республики и атаман Симон Петлюра.

Во Львове расположились поляки

Накануне, в октябре 1918-го, после Первой мировой войны мощь еще недавно непобедимой Австро-Венгерской империи держалась на волоске. В конце концов, монархия распадается, страны, входившие в ее состав, заявляют о своей независимости. Не дремлют и украинцы Галичины и Буковины. Однако, на пути замыслам сразу становятся поляки, которые аргументируют, что, мол, «украинцы просто не способны создать собственное государство». Они настойчиво убеждают союзников, что территория Галичины должна войти в «стратегическую Польшу», которая защитит Европу от большевистской чумы.

«Поляки обосновались во Львове, устроили массовое сопротивление и им на помощь образовавшаяся Польша бросила большие военные силы», – рассказывает Эдуард Модзилевський.

В свою очередь, перед угрозой неизбежного конфликта галичане обращаются за помощью к Великой Украине. На такую просьбу там реагируют мгновенно.

«Было выделено несколько вагонов с оружием, одна летная сотня. Также – сахар, это весьма хорошая валюта, большое количество амуниции для того, чтобы вооружить галичан», – отмечает доктор исторических наук Павел Гай-Нижник.

На этот призыв откликнулась не только политическая верхушка, но и простые граждане – в Центральной Украине началось большоеволонтерское движение – собирали средства и оружие. Были и добровольцы, которые должны были ехать в Галицкую армию помогать в войне с поляками.

«Противодействие поляков и их подготовка к тому, чтобы захватить Львов, заставило украинцев нанести превентивный удар – то, что мы сейчас называем Листопадовым Чином», – замечает Гай-Нижник.

Следовательно, галичане молниеносно захватили власть во Львове и объявили о создании Западноукраинской Народной Республики.

Но эйфория галичан длилась недолго. Очень быстро поляки опомнились от своего поражения и начали наступление – им на подмогу пришли страны Антанты. Следовательно, новое оружие, французская амуниция и военные пополнения помогли полякам выбить украинцев из Львова. Верхушка ЗУНР вынуждена уехать в Тернополья, а впоследствии – в Станислав. Провод Западноукраинской народной республики понимает, что сил слишком мало и удержать желанную независимость будет крайне трудно. Галичане идут ва-банк и принимают беспрецедентное решение – объединиться с Приднепровской Украиной.

Договоренности в Фастове

Декабрьские переговоры в заснеженном Фастове, где как раз была ставка Петлюры, продолжались несколько дней. Стороны тщательно обсуждали, как и на каких принципах должны объединиться две Украины. Больше всего от нового государственного союза ожидали галичане. В условиях бешеного давления поляков для них это было единственным шансом на спасение. Сами же надднепрянцы, хотя и занимали более сильную позицию, понимали, что стратегически такое объединение нужно и Симону Петлюре. В те дни возглавляемая им Директория фактически свергла предыдущую власть и усиленно искала новых союзников.

Следовательно, просто в вагоне поезда на фастовской станции был подписан предвступительный договор – граница между Западной и Приднепровской Украиной вот-вот должна была исчезнуть. Окончательно же принять соглашение о воссоединении земель делегаты договорились в Киеве на Крещение, но на пути этому встала непогода.

«Было холодно, снега, метели. Делегации на трудовой конгресс не успевали, поэтому перенесли дату на 22 января», – говорит кандидат исторических наук Григорий Савченко.

Вместе с тем, после встречи в Фастове УНР направила на Западную Украину еще одну подмогу.

«Не дожидаясь объединения, Директория направляет в Галичину своих лучших командиров, генералов», – отмечает доктор исторических наук Николай Литвин.

И пока Западная Украина боролась с поляками, венграми и румынами, на Киев наступали войска России. Однако, процесс объединения уже был запущен.

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