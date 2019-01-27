Жителей Сибири готовят к заселению оккупированного Крыма

В России придумали новый ход, как заставить жителей Сибири перебраться на постоянное место жительства в аннексированный Крым.

Об этом пишут Крым.Реалии.

В частности, российский национальный коммерческий банк (РНКБ) инициировал в Сибири масштабную программу по кредитованию желающих купить в Крыму «жилье у моря».

Отмечается, что этот регион стал первым за Уралом, где будет запущено дистанционное ипотечное кредитование, выбор и приобретение недвижимости в Крыму.

При этом, базовая ставка для жителей Сибири составляет 11,5% – и будет единой для первичного и вторичного жилья и не изменится в зависимости от первоначального взноса. Но эти условия вряд ли можно назвать выгодными.

«Ставка 11,5% – это непривлекательные условия. Это тот минимум, при котором рынок ипотеки работает. Нужно снижать сначала до 8%, затем до 6%», – пишет издание.

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