live
Aнонси
Анонс програми Злий дім за 29.01.19
Анонс програми Злий дім за 29.01.19
29 января, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 27 января, 2019, 13:30 Мир
Жителей Сибири готовят к заселению оккупированного Крыма

В России придумали новый ход, как заставить жителей Сибири перебраться на постоянное место жительства в аннексированный Крым.

Об этом пишут Крым.Реалии.

В частности, российский национальный коммерческий банк (РНКБ) инициировал в Сибири масштабную программу по кредитованию желающих купить в Крыму «жилье у моря».

Отмечается, что этот регион стал первым за Уралом, где будет запущено дистанционное ипотечное кредитование, выбор и приобретение недвижимости в Крыму.

При этом, базовая ставка для жителей Сибири составляет 11,5% – и будет единой для первичного и вторичного жилья и не изменится в зависимости от первоначального взноса. Но эти условия вряд ли можно назвать выгодными.

«Ставка 11,5% – это непривлекательные условия. Это тот минимум, при котором рынок ипотеки работает. Нужно снижать сначала до 8%, затем до 6%», – пишет издание.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
КрымСибирьроссийская оккупацияновости мира
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-01-27 13:50 :19