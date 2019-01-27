Известный рэпер запустил предвыборную кампанию в президенты

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст неоднократно удивлял обещаниями баллотироваться в президенты США. Артист заявлял о датах 2016 года, потом 2020, а в сентябре он назвал слушателям радиостанции Power 92 новую дату – 2024 год.

Об этом сообщает ua.news.

В подтверждение слов Канье занялся агитацией и начал распространять кепки, как у Дональда Трампа (только вместо надписи Make America Great Again, на ней красуется Kanye For President – Канье в президенты). Первой в бежевой бейсболке появилась сестра жены Веста Хлои Кардашьян.

Фото: thegolfclub.info

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