воскресенье, 27 января, 2019, 21:45 Мир
Известный путинский политик предложил сделать Венесуэлу частью «русского мира»
Российские пропагандисты удивили новым перлом о принадлежности Венесуэлы к «русскому миру».
Соответствующее видео опубликовано в аккаунте Salladin в Twitter.
«А с народом что делать? Мы должны показать свою мощь и силу, что мы не только в Сирии побеждаем, но и на любом континенте. Из любой точки мира, если к нам обращаются, то это наивысший авторитет России. Россия спасает режим в далекой Венесуэле», – говорит на видео лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский.
Куда же вас всех хоронить????? pic.twitter.com/S8J1zJcuoX— Salladin (@Salladin18) January 25, 2019
«Куда же вас всех хоронить?????» – прокомментировал видео блогер.
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