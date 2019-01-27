Известный путинский политик предложил сделать Венесуэлу частью «русского мира»

Российские пропагандисты удивили новым перлом о принадлежности Венесуэлы к «русскому миру».

Соответствующее видео опубликовано в аккаунте Salladin в Twitter.

«А с народом что делать? Мы должны показать свою мощь и силу, что мы не только в Сирии побеждаем, но и на любом континенте. Из любой точки мира, если к нам обращаются, то это наивысший авторитет России. Россия спасает режим в далекой Венесуэле», – говорит на видео лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский.

Куда же вас всех хоронить????? pic.twitter.com/S8J1zJcuoX — Salladin (@Salladin18) January 25, 2019

«Куда же вас всех хоронить?????» – прокомментировал видео блогер.

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