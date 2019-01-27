Во Львове состоялся протест против поднятия стоимости проезда

Сегодня в 13:00 состоялся протест против поднятия цены на проезд в маршрутном транспорте.

Об этом информирует председатель ОО «Варта1» Игорь Зинкевич.

На площадь Рынок вышли несколько десятков горожан с плакатами. Так, акция была организована вчера вечером и, к сожалению, много людей не знали и не пришли, однако эта акция лишь первая и является предупредительной. Люди хотят услышать аудит перевозок от городского совета относительно поднятия стоимости до 7 гривень.

Фото: Варта1

Протест показал, что жители Львова против необоснованного поднятия тарифа на проезд в городском транспорте, неучтенного движения наличных денег с перевозок и отсутствия качества самой перевозки.

Фото: Варта1

Напомним, с 1 февраля стоимость проезда в маршрутках Львова будет достигать 7 гривен, при этом пенсионерам предоставляется бесплатный проезд в маршуртках.

Протестующие так объяснили свою негативную позицию относительно поднятия стоимости:

«Мы пришли показать, что львовяне против, что львовяне не согласны с экономически необоснованным поднятием цены на проезд. Повышение цены возможно только в случае улучшения качества перевозок и обоснования цены».

«Должна быть дифференциация билетов, на неделю или на год, для пенсионеров отдельные билетики, но это все должно быть учтено. Перевозчики сейчас неконтролируемые, деньги мы платим, но никто не знает сколько пассажиров они перевезли».

«Мы организовали эту акцию, чтобы собрать людей, которые могли бы выразить свой протест. Качество перевозки вообще на нуле. Пять гривень это слишком большая плата, а повышать до семи вообще нет причин».

Андрей Билый – заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры сообщил, что АТП-1 закажет билеты с голограммой, однако не будет контролеров, так как в соответствии с законодательством они не предусмотрены в автотранспорте. Вместе с тем протестующие заявили, что требуют отчетности от городского совета. Чиновник горсовета также сообщил, что еще не освоено 10 млн евро, которые выделены на электронный билет.

Поддержали акцию протеста и требования в отношении аудита перевозчиков и введения электронного билета депутаты ЛГС Игорь Телишевский, Игорь Зинкевич и Сергей Ивах.

Видео Варта1

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