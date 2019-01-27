Венесуэла передумала выдворять американских дипломатов

Власти Венесуэлы решили сделать шаг назад в противостоянии с США, приостановив требование, чтобы американские дипломаты уехали из страны.

Об этом сообщает Euronews.

«Венесуэла остановила потенциальную конфронтацию с Соединенными Штатами вечером в субботу, отозвав требование, чтобы американские дипломаты уехали из страны, после того, как Вашингтон призвал мир «избрать сторону» в кризисе в южноамериканской стране», – говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел опубликовало заявление, в котором говорится, что правительство Мадуро приостанавливает выдворение дипломатов с целью предоставления 30-дневного окна для переговоров с американскими чиновниками по созданию «офиса интересов США» в Венесуэле и аналогичного венесуэльского офиса в США.

В США в свою очередь отметили, что не имеют планов закрывать посольство в Венесуэле.

Как сообщалось, 23 января лидер национального собрания Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

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