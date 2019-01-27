В России смирились с победой Порошенко, – журналист

Если вы хотите знать, что самом деле думает Кремль по поводу событий в Украине, вам надо смотреть политические ток-шоу на российских телеканалах. Сразу отмечу, что подобные действа не для слабонервных. К тому же, если у вас нет иммунитета ко лжи и цинизму кремлевских агитаторов и пропагандистов, то вы легко можете стать зомби и уже вскоре петь в унисон с ними.

Об этом в своем блоге на Лиге пишет журналист Анатолий Власюк.

Так вот, соловьевы-скабеевы утверждают, что никаких выборов в Украине не будет, потому что победителя уже определили в США, а потому Россия никогда не признает эти выборы легитимными.

Если Путин заявил, что до выборов ему не с кем договариваться в Украине, то после 31 марта – и подавно. Все это подталкивает его к большой или хотя бы маленькой победе над Украиной.

Интересно, что один из российских «ястребов» назвал фамилии Патрушева и Шойгу, которые бы могли «решить проблему». Ни ведущий, ни участники даже не заикнулись, что российским президентом остается Путин.

Война России против Украины в новом измерении может начаться в любое время, даже если Порошенко не станет президентом, и вероятность этого увеличивается, когда во главе государства будет стоять другой человек. В этой ситуации важно играть на опережение, как это было, скажем, в так называемом керченском конфликте. Мир в очередной раз убедился в агрессивных намерениях России.

Президентские и парламентские выборы в Украине имеют для России большое, но не определяющее значение. По замыслу российских стратегов, Украина должна потерять свою государственность. Скорее всего, эта затея будет осуществляться путем растерзания нашей страны вроде Крыма и отдельных территорий Донбасса.

Украинцам важно, чтобы был продолжен курс на укрепление государственности. В противном случае, мы действительно можем если и не потерять ее, то существенно ухудшить себе условия выживания в современном мире.

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