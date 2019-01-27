В России сделали тревожное заявление по войне с Украиной

Масштабное российское вторжение в Украину – вопрос времени. В Кремле только не определились с его сроками.

Об этом в интервью «Обозревателю» заявил основатель и идеолог в РАД «Российское антивоенное движение» Павел Шелков.

Он подчеркнул, что ожидает очередного вторжения в Украину после инцидента в Керченском проливе.

«Собственно, то, что там произошло, было определенной пробой Путина оценить, насколько серьезной будет реакция западных партнеров. Поскольку никакой серьезной реакции не последовало, а Франция и Германия заблокировали санкции, это было воспринято как одобрение на дальнейшую эскалацию», – пояснил он.

По мнению эксперта, вопрос вторжения уже решен, поскольку России нужно прорубить сухопутную дорогу в Крым и захватить Крымский канал, от которого зависит аннексированный полуостров.

«Поэтому я ожидаю этой войны, и, безусловно, Украине нужно готовиться к отражению этой агрессии», – отметил Шелков.

«Трудно заглянуть в голову диктатору, тем более, как мне кажется, решение у него часто меняются. На самом деле здесь есть несколько вариантов: первое – стратегически решение принято, возможно, не принято решение, когда», – добавил он.

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