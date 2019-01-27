В Париже водометами и слезоточивым газом разогнали митинг «желтых жилетов»

Полиция Парижа разогнала участников демонстрации «желтых жилетов», которые собирались провести первую «желтую ночь» на площади Республики.
Об этом сообщает BFMTV.
Несколько сотен человек собрались в субботу вечером на площади Республики после того как их прогнали с площади Бастилии. Сообщается, что сначала акция проходила в мирной атмосфере.
Однако позже прибыла полиция, которая для разгона протестующих использовала водометы и слезоточивый газ. Протестующие при этом жаловались, что их вытеснили с площади, несмотря на то, что их акция была разрешена мэрией Парижа до 22.00.
«Мы вышли на разрешенную демонстрацию на площади Республики после того как нас прогнали с площади Бастилии. «Желтая ночь» была разрешена. Я называю это государственным терроризмом, который с помощью газа мешает нам митинговать» – сказала одна из участниц акции.
В полиции утверждают, что разогнали демонстрантов, чтобы предотвратить столкновения.
Всего в субботу во Франции в акциях протеста «желтых жилетов» приняли участие 69 тысяч человек.