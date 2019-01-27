В Одессе произошла перестрелка между борцами с наркоторговлей и охранниками аптеки

В Одессе возле аптеки на улице Ильфа и Петрова вечером в субботу, 26 января 2019 года, произошла перестрелка между активистами и сотрудниками охранного предприятия.
Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской обалсти Руслан Форостяк, – передает Думская.
По его словам, с целью контроля за оборотом лекарств, содержащих наркотические вещества, активисты провели контрольную закупку.
«Во время закупки они вступили в конфликт с частным охранным агентством, которое охраняло аптеку. Затем спровоцировали драку, повредили автомобили охранной фирмы и применили устройство для отстрела травматических боеприпасов (так называемую «резину»). В ответ охранники со своей стороны сделали несколько выстрелов в воздух из травматического оружия», – отметил он.
Как сообщает в свою очередь отдел коммуникации полиции Одесской области, от стрельбы никто не пострадал.
При этом представители общественной организации приобрели в аптеке без рецепта кодеиносодержащий препарат.
Таблетки, приобретенные в аптеке, изъяты и отправлены на экспертизу.
«Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и законность действий всех участников конфликта», – подчеркнули правоохранители.