В Москве из Третьяковской галереи на глазах посетителей похитили картину «Ай-Петри. Крым»

В Москве с выставки картин Архипа Куинджи, которая проходит в Третьяковской галерее, похитили полотно «Ай-Петри. Крым».

Как сообщает российский «Интерфакс», факт кражи подтвердили в Минкульте РФ.

Директор департамента музеев ведомства Владислав Кононов сообщил, что Минкультуры выясняет обстоятельства исчезновения картины.

«Мы проверяем информацию об исчезновении одной из работ Куинджи из коллекции Русского музея, которая была выставлена в Третьяковской галерее. На данный момент подтверждается факт отсутствия работы «Ай-Петри» и наличие в галерее большого количества полицейских», – сообщил Кононов.

Впоследствии в полиции подтвердили, что картину похитили.

Директор Русского музея Владимир Гусев не смог ответить на вопрос, застрахована ли картина Куинджи. По его словам, внутри страны у картин, как правило, страховки нет.

«Какие дальнейшие действия – должна сообщить Третьяковская галерея. Никто не застрахован от таких ситуаций, время от времени это случается. Бывают пропажи: в Историческом музее, например, иконы недосчитались», – заявил Гусев в комментарии «Фонтанке».

Источник «Интерфакса» сообщил, что картину похитили на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

«Человек, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и вышел. Ни сотрудники музея, ни зрители не поняли, что произошло, поэтому поиски пропавшей картины начались только через несколько минут», – сообщил источник.

Выставка Куинджи в Третьяковской галерее продолжается с 6 октября до 17 февраля 2019 г., в нее вошли полотна из коллекции Третьяковки и Русского музея, произведения из 19 крупнейших региональных собраний, а также из музеев Азербайджана, Беларуси и из одной частной коллекции.

Архип Куинджи – российский художник греческого происхождения, мастер пейзажной живописи. Он родился в Мариуполе в 1842 году.

Картина «Ай-Петри» является образцом горного пейзажа, создавалась в 1898-1908 гг. Полотно выставляется в Русском музее в Санкт-Петербурге.

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