live
Aнонси
Анонс програми Злий дім за 29.01.19
Анонс програми Злий дім за 29.01.19
29 января, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 27 января, 2019, 21:30 Львов
Во Львове в патрульный автомобиль врезалась иномарка: есть жертвы

На выезде из г. Львова в воскресенье, 27 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции.

Об этом сообщается на странице "Варта-1" в ФБ.

Известно, что иномарка врезалась в припаркованный на обочине автомобиль патрульной полиции.

В пресс-службе патрульной полиции Львова уточнили, что в ДТП есть пострадавшие.

Обстоятельства аварии устанавливаются.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
ДТПЛьвовполицияновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-01-27 22:56 :04