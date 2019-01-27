Во Львове в патрульный автомобиль врезалась иномарка: есть жертвы

На выезде из г. Львова в воскресенье, 27 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции.

Об этом сообщается на странице "Варта-1" в ФБ.

Известно, что иномарка врезалась в припаркованный на обочине автомобиль патрульной полиции.

В пресс-службе патрульной полиции Львова уточнили, что в ДТП есть пострадавшие.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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