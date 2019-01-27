воскресенье, 27 января, 2019, 21:30 Львов
Во Львове в патрульный автомобиль врезалась иномарка: есть жертвы
На выезде из г. Львова в воскресенье, 27 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции.
Об этом сообщается на странице "Варта-1" в ФБ.
Известно, что иномарка врезалась в припаркованный на обочине автомобиль патрульной полиции.
В пресс-службе патрульной полиции Львова уточнили, что в ДТП есть пострадавшие.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.