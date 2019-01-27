В Киеве нашли пропавшего подростка

Жительница Киева Елена Тараненко вчера в социальной сети Facebook в отчаянии опубликовала пост, в котором сообщила, что пропал ее сын-подросток Иван. «Пожурила его за уроки, он ушел в 18:00 и до сих пор не вернулся. Он из домашних, не гулящих вообще. У друзей и родственников его нет. Полиция работает», – написала женщина.

Об этом сообщает Политико.

Она попросила интернет-пользователей не оставаться равнодушными и, увидев ее ребенка где-то на улицах города, сообщить ей или привезти его домой.

К счастью, киевляне не остались равнодушными и история закончилась хэппи-эндом. Через пару часов Алена написала: «Нашли! Дома! Спасибо всем, кто помогал».

На следующий день она рассказала, что сын после ссоры без теплых вещей ушел из дома.

«Ваню в 4 утра, после 10 часов на улице без шапки в -15, нашел идущим по улице Алексей Иванов, который всю ночь ездил по тем местам Подола и Оболони, которые знакомы сыну ...», – сообщила женщина.

Также она рассказала, что ее шокировало ночью, которую она провела, общаясь с ювенальными полицейскими.

«Они сказали, что правило для родителей - никогда не ссориться по телефону – базовое, основное, запрещено и все, табу. Возможно, вы прислушаетесь к совету, подтвержденному статистическими данными», – сообщила мать пропавшего подростка.

Она добавила, что информация о том, что 95% таких исчезновений – это хорошие домашние дети из благополучных семей, из хороших лицеев и частных школ, с семейными отношениями, которые считаются открытыми и доверительными, повергла ее в настоящий шок.

«Только 5% – это дети из семей с особыми обстоятельствами. О таких детях заявляют о том, что таких детей не ищут, с ними всегда все бывает в результате в порядке – они хорошо знают законы улицы», – добавила Елена Тараненко.

Она также отметила, что если пропал ребенок, то родителям следует звонить в полицию немедленно, «никакие сутки ждать не нужно».

Женщина похвалила правоохранителей: «Полиция меня шокировала организованностью, мудростью, человечностью, силой. За ночь мы видели несколько десятков потрясающих людей, которые искали моего сына как своего собственного, буквально. Людей опытных и образованных в этом вопросе. Вы представляете, что это значит для нас ... В полиции есть люди силы и совести».

Елена также сообщила, что за те часы, когда она не знала, где находится ее сын, ей активно звонили мошенники.

«Увидев объявление, звонили мне, чтобы продать мне моего, по их словам, искалеченного ребенка. Конечно, они объясняли невозможность поговорить с ним тяжелыми травмами, а неготовность выслать фото - страхом преследования», – рассказала подробности женщина.

Она добавила, что, хватаясь за любую соломинку, даже отправилась на встречу с одним из аферистов. Но, к счастью, поступил звонок о том, что ее сын найден.

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