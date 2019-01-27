воскресенье, 27 января, 2019, 19:10 Киев
В Киеве демонтировали рынок за два дня
На улице Милютенко, 34 на Лесном массиве КП «Киевблагоустройство» разобрало незаконные павильоны рынка.
Об этом сообщил глава предприятия Андрей Андреев в Фейсбук.
Фото: facebook/Андрей Андреев
Коммунальщики полностью разобрали рынок всего за два дня. По словам Андреева, несмотря на короткий период времени, с рынка убрали 14 незаконно установленных киосков. Чиновники намерены установить новые, современные торговые места.
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