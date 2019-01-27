В Киеве демонтировали рынок за два дня

На улице Милютенко, 34 на Лесном массиве КП «Киевблагоустройство» разобрало незаконные павильоны рынка.

Об этом сообщил глава предприятия Андрей Андреев в Фейсбук.

Фото: facebook/Андрей Андреев

Коммунальщики полностью разобрали рынок всего за два дня. По словам Андреева, несмотря на короткий период времени, с рынка убрали 14 незаконно установленных киосков. Чиновники намерены установить новые, современные торговые места.

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