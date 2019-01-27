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воскресенье, 27 января, 2019, 9:18 Экономика
В Кабмине назвали прогнозируемую среднюю зарплату в 2019 году

Показатель средней зарплаты в Украине в 2019 году составит около 10,5 тыс. грн, хотя при условии роста экономики он может быть и выше.

Об этом в эфире одного из общенациональных телеканалов сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, – передает пресс-служба правительства.

«Среднюю зарплату прогнозируем около 10,5 тыс. грн, но я убежден, что этот показатель будет выше», – сказал Премьер-министр.

Он отметил, что в вопросе оплаты труда ориентир единственный – создать такие условия, при которых украинцы возвращались бы домой и работали в Украине. «Я за то, чтобы украинцы работали в Украине и получали достойную зарплату. И мы придем к тому, что зарплата украинцев будет высокой», – сказал Владимир Гройсман.

По итогам 11 месяцев 2018 года средняя зарплата в Украине превысила 9 тыс. грн, а в процентном выражении ее рост составил более 12%. При показателе потребительской инфляции в 9,8%, такой рост означает, что рост доходов населения превышает рост цен.

 
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