В Гааге из-за взрыва обрушился фасад здания, есть жертвы

В Гааге (Нидерланды) в результате взрыва «неизвестного происхождения» произошло обрушение фасада жилого дома.

Об этом пишет ЕП со ссылкой на DailyMail.online.

По сообщению Omroep West, в результате взрыва ранены 9 человек, 7 из них были доставлены в медицинские учреждения. Еще один человек до сих пор находится под завалами, заявили спасатели.

Ранее стало известно, что из-под обломков дома извлекли двух человек, их доставили в больницу.

Обрушение произошло в одном здании на ул. Ян ван дер Хейденштраат. На месте события находятся несколько машин скорой помощи и вертолет.

Журналист «Omroep West» Марк Коол отметил, что сейчас проводится эвакуация жителей близлежащих домов.

По словам спасательных служб, причиной взрыва могла стать утечка газа.

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