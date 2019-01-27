В Гааге из-за взрыва обрушился фасад здания, есть жертвы

В Гааге (Нидерланды) в результате взрыва «неизвестного происхождения» произошло обрушение фасада жилого дома.
Об этом пишет ЕП со ссылкой на DailyMail.online.
По сообщению Omroep West, в результате взрыва ранены 9 человек, 7 из них были доставлены в медицинские учреждения. Еще один человек до сих пор находится под завалами, заявили спасатели.
Ранее стало известно, что из-под обломков дома извлекли двух человек, их доставили в больницу.
Обрушение произошло в одном здании на ул. Ян ван дер Хейденштраат. На месте события находятся несколько машин скорой помощи и вертолет.
Журналист «Omroep West» Марк Коол отметил, что сейчас проводится эвакуация жителей близлежащих домов.
По словам спасательных служб, причиной взрыва могла стать утечка газа.
#JanVanDerHeijdenstraat pic.twitter.com/5mADYq5kXe— Fred Vermeer (@fcvermeer) 27 января 2019 г.