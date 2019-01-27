В Чернобыле ученые обнаружили уникальных животных

В Чернобыльской зоне отчуждения во время зимней учетной экспедиции ученые увидели редких животных.

Об этом рассказали в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

«Ученым Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного заповедника удалось заметить орлана-белохвоста, две оленихи, дикого кабана, лошадей Пржевальского, которые паслись на зимней опушке, и лосиху, которая пристально присматривалась к непрошеным гостям, а также рысь, которая даже «помахала» лапкой нашим исследователям», – сообщили в агентстве и опубликовали фото.

Фото: Сергей Домашевский и Станислав Гуменюк

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