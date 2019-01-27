Украинский моряк страдает в московском СИЗО от холода и не получает письма, – адвокат

Пленного украинского моряка Владимира Терещенко содержат в холодной камере, также он не получает письма.

Об этом сообщила его адвокат Анастасия Георгиевская в Facebook.

«Пока ни одного письма он не получил, хотя его родственники и друзья пишут ему 1-2 раза в неделю. От него сестра получила только одну открытку, хотя он написал уже 4», – отметила адвокат.

По ее словам, Терещенко удерживают в старом корпусе СИЗО, где нет горячей воды. Украинец просил, чтобы его перевели в другую камеру, ибо в нынешней холодно, в стенах дыры, однако безрезультатно. Сокамерник Терещенко – обвиняемый в терроризме мусульманин, который не говорит по-русски, поэтому общаться им трудно.

Украинский пленник уже написал заявку на медицинский осмотр, пытается добиться права на звонок, ведь при задержании ему не дали этого сделать. Еще он очень переживает за собаку Джесси с рейдового буксира «Яну Капу» – когда моряков захватили в плен, Джесси осталась на судне и что с ней – не известно.

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