live
Aнонси
Анонс програми Злий дім за 29.01.19
Анонс програми Злий дім за 29.01.19
29 января, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 27 января, 2019, 12:55 Общество
Украинский морской пехотинец отметился героическим поступком на гражданке

В Николаеве морской пехотинец не дал погибнуть собаке, которая провалилась под лед.

Героическое спасение случайные очевидцы сняли на видео, – сообщает ТСН.

На записи видно, как мужчина в одном нижнем белье осторожно подкрадывается по льду к проруби, где барахтается собачка. Подойдя ближе, не раздумывая ныряет в ледяную воду и вытаскивает животное, после чего поднимается на лед сам.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
героиМорские пехотинцыновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-01-27 13:50 :38