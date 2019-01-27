воскресенье, 27 января, 2019, 12:55 Общество
Украинский морской пехотинец отметился героическим поступком на гражданке
В Николаеве морской пехотинец не дал погибнуть собаке, которая провалилась под лед.
Героическое спасение случайные очевидцы сняли на видео, – сообщает ТСН.
На записи видно, как мужчина в одном нижнем белье осторожно подкрадывается по льду к проруби, где барахтается собачка. Подойдя ближе, не раздумывая ныряет в ледяную воду и вытаскивает животное, после чего поднимается на лед сам.
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