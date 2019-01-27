Украинский морской пехотинец отметился героическим поступком на гражданке

В Николаеве морской пехотинец не дал погибнуть собаке, которая провалилась под лед.

Героическое спасение случайные очевидцы сняли на видео, – сообщает ТСН.

На записи видно, как мужчина в одном нижнем белье осторожно подкрадывается по льду к проруби, где барахтается собачка. Подойдя ближе, не раздумывая ныряет в ледяную воду и вытаскивает животное, после чего поднимается на лед сам.

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