Участница Нацотбора на Евровидение собралась с концертами в Россию

MARUV планирует спеть в Москве и Санкт-Петербурге.

Соответствующая информация появилась в официальном аккаунте MARUV в Instagram.

Анна Корсун, известная как MARUV, анонсировала сольные концерты в России, запланированные на апрель этого года. На рекламных постерах указано, что 6 апреля MARUV выступит в Москве, в концертном зале «Известия Hall», а 12 апреля даст концерт в Санкт-Петербурге.

Украинская артистка также отметила, что это будет ее первый сольный концерт.

Кстати, это далеко не первое выступление артистки в России. Уже будучи сольным проектом, MARUV выступала на концерте к Чемпионоту мира по футболу «Moscow football fest».

Карьеру Анна начала в 2013 году в составе группы The Pringlez, в котором была вокалисткой. В 2016-м с авторской песней «Easy to love» группа выступала в национальном отборе Евровидения. В этом же году группа сменила состав музыкантов, название на MARUV, и объявила новый коллектив потомком The Pringlez. В 2017 году группа презентовала свой дебютный альбом Stories.

В 2018-м Анна Корсун объявила о начале сольной карьеры. Определяющим стало и сотрудничество с Михаилом Бусиным – DJ Boosin. Их совместная композиция «Drunk Groove» покорила мировые чарты и собрала почти 80 млн просмотров на YouTube.

После того, как TAYANNA сообщила, что отказывается от участия в национальном отборе Евровидения, организаторы сообщили, что ее место займет Анна Корсун.

