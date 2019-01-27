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воскресенье, 27 января, 2019, 22:35 Общество
Три буковинские общины перешли в Православную Церковь Украины

В селах Задубровка и Васлововцы Заставнивского района и Ясени на Сторожинеччине религиозные общины перешли из УПЦ МП в Православную церковь Украины.

Об этом сообщает Букинфо.

«Сегодня, 27 января, в селах Задубровка и Васлововцы Заставнивского района и Ясени на Сторожинеччине религиозные общины обсуждали вопрос перехода из УПЦ Московского патриархата в ПЦУ и пользования культовыми сооружениями. По результатам собрания все три церковные общины приняли решение о переходе из подчинения Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную  церковь Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские усиленно патрулировали территории вблизи мест проведения собраний прихожан, чтобы предупредить любое противоправное деяние.

 
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БуковинаУПЦ МПновости УкраиныПравославная Церковь Украина
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2019-01-27 22:56 :15