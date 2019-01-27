Трамп: Благодаря мне НАТО смогло получить гораздо больше денег

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп обратил внимание на оценку, высказанную генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что благодаря США Североатлантический альянс теперь имеет больше взносов от стран-членов.

В этой связи Трамп в Тwitter подчеркнул, что его заслуга заключается в том, что это больше объединило НАТО.

«Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, вновь заявил, что благодаря мне НАТО смогло получить гораздо больше денег, чем когда-либо ранее, от своих членов после многих лет спада. Это называется распределением бремени. Кроме того, это больше объединило», – написал глава Белого дома.

Он также обвинил своих оппонентов в несправедливой критике. «Демократы и СМИ «фейковых новостей» любят показывать обратное!» – добавил Трамп.

С приходом в Белый дом Трампа в 2017 году, официальный Вашингтон стал настаивать на том, чтобы все страны-члены Североатлантического альянса выполняли достигнутые ранее договоренности о выделении в бюджет организации самое меньшее 2% от национального ВВП.

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