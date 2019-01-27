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воскресенье, 27 января, 2019, 16:00 Экономика
Товарооборот между Украиной и Китаем достиг почти 9 миллиардов долларов

По итогам января-ноября 2018 года товарооборот между Украиной и Китаем достиг 8,82 млрд долларов.

Об этом во время встречи с послом КНР в Украине Ду Вэем сообщил первый вице-премьер Степан Кубив, – сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Китай является стратегическим партнером для Украины, а взаимная торговля постоянно растет. За 11 месяцев 2018 года товарооборот Украины с Китаем составил 8,82 млрд долларов, а это более чем на 1,1 млрд долларов чем за весь 2017 год», – сказал Кубив.

«Недавно на высшем уровне Украина и Китай договорились, что товарооборот Украина-Китай достигнет 10 млрд долларов в год. Приятно отметить, что наша работа в этом направлении демонстрирует прогресс», – подчеркнул он.

Напомним, за 2017 год товарооборот Украина-Китай составил 7,69 млрд долларов и вырос по сравнению с 2016 годом на 17,9%.
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КитайУкраинановости Украиныновости экономикитоварооборот
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