США «оживают» после беспрецедентного «шатдауна»

В США политическим поражением президента Дональда Трампа завершился самый длинный правительственный кризис в истории страны.

До позднего вечера на Белый дом, затаив дыхание, смотрела вся Америка, – передает ТСН.

Законопроект о временном, на три недели, финансировании государственных учреждений молниеносно приняли сначала Сенат, затем Палата представителей, и наконец Трамп ставит свою подпись. Теперь 800 тысячам госслужащих наконец выплатят деньги, заработают федеральные структуры. Накануне самый длинный правительственный кризис в истории Соединенных Штатов парализовал несколько аэропортов и повлек серьезные проблемы с авиасообщением всей страны. «Надеюсь, президента это чему-то научило. Сейчас Конгресс изо всех сил будет искать компромисс по вопросу безопасности на границе. Демократы категорически против стены, но мы за новые технологии поиска наркотиков, гуманитарную помощь, усиление охраны», – отметил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Еще позавчера президент альтернативы стене на границе не видел. «Нам нужна стена. Сейчас даже демократы – почти все – на самом деле колеблются, потому что говорят, смотрите, стены – это хорошо», – говорил он. За сутки все изменилось. «Нам не нужна сплошная стена от моря до моря. Никогда не была нужна. Мы никогда этого не предлагали, никогда этого не хотели», – утверждает Трамп.

На то, чтобы договориться о мерах безопасности на границе так, чтобы Трамп смог назвать их своей стеной и сделать вид, что все же победил, у республиканцев и демократов есть три недели. Если этого не произойдет, миллионы американцев снова попадут в заложники политических амбиций.

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