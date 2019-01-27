Специалисты ГБР поймали на взятке пограничника

В Полтаве задержали пограничника и его сообщника – бывшего военнослужащего Госпогранслужбы – по подозрению в вымогательстве и получении взятки.

Об этом 27 января сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

«По предварительной информации, военнослужащий Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления ГПСУ с сообщником требовали и получили 1250 долларов от гражданина Украины за помощь в легализации статуса иностранных граждан на территории Украины», – отметили в ГБР.

После получения последней части взятки – 500 долларов – служащего и его сообщника задержали в порядке ст.208 УПК, им готовится сообщение о подозрении, проводятся следственные действия.

Следователями теруправления ГБР в Полтаве проводится расследование уголовного производства по ч.3 ст.368 УК, задержанным грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

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