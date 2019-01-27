Снег не заблокировал ни одной автодороги государственного значения

В большинстве областей Украины дороги местами заснежены, но проезд на автодорогах государственного значения обеспечен, а пробок не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

«Для координации действий областных служб автомобильных дорог, ответственных за надлежащее транспортное сообщение, при Укравтодоре работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в частности представителей ГСЧС, Нацполиции, ПАО «ГАК». В областях, где наблюдались осадки, выполняются работы по полной расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами. Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, заторов не зафиксировано», – говорится в сообщении.

В Укравтодоре отмечают, что для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 1337 единиц техники и 1801 рабочий. 27 января ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, днем в Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица; (уровень опасности – желтый).

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