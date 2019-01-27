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воскресенье, 27 января, 2019, 16:15 Спорт
Сербский теннисист Новак Джокович в седьмой раз выиграл Australian Open-2019

Победителем Открытого чемпионата Австралии-2019 по теннису в Мельбурне стал серб Новак Джокович, который в седьмом в карьере финале первым в истории завоевал седьмой главный приз Australian Open.

В решающем поединке 31-летний Джокович за 2 часа 6 минут в трех сетах переиграл испанца Рафаэля Надаля– 6:3, 6:2, 6:3, сообщает Укринформ.

Успех Новака Джоковича принес ему 15-й титул на турнирах серии Grand Slam.

Для 32-летнего Надаля это был пятый финал в Мельбурне. Единственной в активе Рафаэля остается победа в 2009 году (над швейцарцем Роджером Федерером). В общем у испанца 17 титулов Grand Slam.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который будет опубликован завтра, 28 января, серб и испанец сохранят первую и вторую позиции соответственно.

Добавим, что второй в сезоне турнир серии Grand Slam – Открытый чемпионат Франции (Ролан Гаррос) пройдет в Париже с 26 мая по 9 июня.

 
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