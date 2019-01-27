Сегодня в Украине и мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста

Этот День провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года, соавторами которой выступили 100 государств, в память о жертвах нацистского террора во время Второй мировой войны. Украина на государственном уровне присоединилась к ознаменованию этой международной даты в 2012 году (Постановление ВРУ от 5 июля 2011), хоть и была одной из шести стран-инициаторов принятия ооновского документа.

Дата 27 января выбрана не случайно: именно в этот день 1945 года войска 1-го Украинского фронта освободили узников крупнейшего гитлеровского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау близ польского Освенцима, – сообщает Укринформ.

Стоит напомнить, что Холокост с древнегреческого переводится как «всесожжение» и означает систематическое преследование и уничтожение (геноцид) евреев нацистской Германией и коллаборационистами на протяжении 1933-1945 годов. В широком смысле, холокост – систематическое преследование и уничтожение людей по признаку их расовой, этнической, национальной принадлежности, сексуальной ориентации или генетического типа как неполноценных, вредных.

Официально признано, что до 6 миллионов евреев было убито в течение Холокоста, из них от 2,2 до 2,5 миллиона на территории бывшего Советского Союза, в значительной мере в Украине. Как известно, сразу после оккупации Украины нацисты развернули широкую сеть гетто (наибольшим было Львовское), а впоследствии начали массово расстреливать еврейское население. Одними из крупнейших и самых известных были расстрелы в Бабьем яру в Киеве, но уничтожение евреев Украины были систематическими и повсеместными.

Мировое сообщество в этот дня не только вспоминает жертв человеконенавистнической политики, но и показывает стремление к борьбе с антисемитизмом, расизмом и другими формами нетерпимости, которые могут привести к целенаправленному насилию в отношении отдельной группы людей.

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