Ryanair запустит новые рейсы из Украины в Германию

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair с октября 2019 года намерен запустить 4 новых направления из Украины в Германию.

Об этом сообщает пресс-служба Ryanair.

Сообщается, что новые рейсы будут запущены из Киева в Нюрнебрг, Дюссельдорф, Франкфурт-Хат и Карлсруэ/Баден-Баден. В компании рассказали, что все рейсы будут выполняться дважды в неделю.

«Эти новые маршруты по низким тарифам будут идеальными для клиентов, путешествующих по делам или для отдыха, поскольку мы продолжаем расширять нашу украинскую сеть, подчеркивая нашу приверженность росту украинского трафика, маршрутов и туризма», – сообщили в компании.

В то же время генеральный директор Международного аэропорта Борисполь Павел Рябикин заявил, что они надеются на то, что это развитие сможет увеличить поток иностранных гостей в Украину.

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