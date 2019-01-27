Россиянин устроил стрельбу в Бердянске – есть раненые

Гражданин Российской Федерации выстрелил из револьвера в бердянской больнице в сотрудника. Пострадавшего госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области.

«26 января около 15:35 в Бердянский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из городской больницы о конфликте и стрельбе в помещении медицинского учреждения по улице Консульской города Бердянска», – говорится в сообщении.

На место происшествия выехал наряд полиции.

Правоохранители установили, что на первом этаже больницы между двумя посетителями и частным охранником медицинского учреждения возник конфликт, в результате которого один из мужчин достал оружие и дважды выстрелил в работника медицинского учреждения.

Стрелок пытался скрыться, но его задержали медики, которые стали свидетелями происшествия.

Правонарушителем оказался гражданин Российской Федерации 1978 года рождения. Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия и изъят револьвер под патрон «Флобер».

Пострадавшего, мужчину 1976 года рождения, со слепым ранением головы госпитализировали. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Открыто уголовное производство по признакам ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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