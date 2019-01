Потап значительно помолодел

Известный украинский певец Потап порадовал поклонников новыми фото на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Об этом сообщает Свидетель.

Еще несколько дней назад стало известно, что певец находится в Калифорнии вместе с украинской певицей и своей давней коллегой, с которой ему приписывают роман. Несмотря на загруженность трудового графика и постоянные съемки, о которых Потап говорит в своих «сториз», сам артист успевает и отдыхать.

Однако, певец решил удивить своих поклонников очередным «путешествием» – на этот раз певец поделился сразу несколькими снимками, отметив свое новое место расположения – Бостон.

А уже сегодня Потап отметил свое новое место – родной город Киев. Похоже, певец уже вернулся из своего длительного отпуска, который он проводил вместе с Анастасией Каменских.

Тем не менее, не это стало главной для фанатов новостью. Дело в том, что на своем новом снимке певец наконец позирует без бороды, а его лицо выглядит заметно посвежевшим и помолодевшим.

«Let's go places, me & studio #recordingstudio», – в свою очередь отметил певец под снимком.

Пользователи сети были действительно поражены изменениями во внешности артиста и написали по этому поводу множество комментариев, всячески обсуждая увиденные изменения:

«А как же Голос?», «Красавчик!», «Красаучіігггг❤️» Помолодели лет на 15! « Боже, кто это????? Это Алексей??!! ❤», «Побрился???», «Look seriously and cool»,Алексей??!!», «Побрился???», «Look seriously and cool».

