Порошенко: Память о Холокосте должна стать предостережением от политики ненависти

Память о жертвах Холокоста должна стать предостережением для нас и для будущих поколений, к чему может привести политика нетерпимости и ненависти.

Об этом написал в Facebook Президент Петр Порошенко.

«Сегодня Украина вместе со всем цивилизованным миром чтит память жертв Холокоста – чудовищного преступления нацистов, который стал одной из самых масштабных катастроф в истории человечества. С грустью в сердце вспоминаем миллионы загубленных тоталитарным нацистским режимом жизней. Эти мучительные размышления – предостережение для нас и для будущих поколений, к чему может привести политика нетерпимости и ненависти», – отметил он.

Президент подчеркнул, что мы помним прошлое и никогда не допустим повторения его ошибок.

27 января в Украине и мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Этот День провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года, соавторами которой выступили 100 государств, в память о жертвах нацистского террора во время Второй мировой войны. Украина на государственном уровне присоединилась к почитанию этой международной даты в 2012 году (Постановление ВРУ от 5 июля 2011), хоть и была одной из шести стран-инициаторов принятия ооновского документа.

Дата 27 января выбрана не случайно: именно в этот день 1945 года войска 1-го Украинского фронта освободили узников крупнейшего гитлеровского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау близ польского Освенцима.

Официально признано, что до 6 миллионов евреев было убито в течение Холокоста, из них от 2,2 до 2,5 миллиона на территории бывшего Советского Союза, в значительной мере в Украине. Как известно, сразу после оккупации Украины нацисты развернули широкую сеть гетто (наибольшим было Львовское), а впоследствии начали массово расстреливать еврейское население. Одними из крупнейших и самых известных были расстрелы в Бабьем Яру в Киеве, но уничтожение евреев Украины были систематическими и повсеместными.

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