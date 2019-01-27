Партия «Воля» выдвинула кандидатом в президенты своего депутата

Политическая партия «Воля» выдвинула кандидатом в Президенты Украины народного депутата Юрия Деревянко.

Соответствующее решение было принято на XVII внеочередном съезде партии, который состоялся в воскресенье, 27 января, – сообщает Укринформ.

Юрий Деревянко. Фото: УНИАН

«Решение принято единогласно. Поздравляем кандидата на пост Президента Украины Юрия Деревянко», – объявила со сцены модератор съезда после завершения голосования.

Съезд состоялся в помещении выставочного Центра «АККО Интернешнл» в Киеве. В нем приняли участие 330 делегатов.

Юрий Деревянко (7 мая 1973г, г. Надворная, Ивано-Франковская область) – украинский политик, предприниматель и меценат, народный депутат Украины VII и VIII созывов. В 2010-2012 был депутатом Ивано-Франковского областного совета. Член Совета партии «Воля».

Будучи депутатом Ивано-Франковского областного совета, Юрий Деревянко состоял в партии «Фронт змін», лидером которой был Арсений Яценюк, однако, в августе 2012-го Деревянко вышел из ее рядов. На парламентских выборах в октябре 2012-го политик шел как беспартийный и до 2014-го не присоединялся ни к одной из политических сил. Однако после Евромайдана Деревянко, вместе с предпринимателем и общественным деятелем Ольгой Галабалой и правозащитником Алексеем Бонюком, основал политическую партию «Воля».

19 апреля 2017 года «Воля» объединилась с политической силой Михеила Саакашвили «Рух нових сил».

24 декабря 2018 во время Форума команды Деревянко в Киеве с участием 450 представителей из 100 городов Украины, Юрий Деревянко заявил о выходе из политического партнерства с Саакашвили и продолжении политической деятельности в партии «Воля».

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