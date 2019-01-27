«Оскар» обвинили в гендерной дискриминации

Среди объявленных номинантов в категории «Лучший режиссер» нет ни одной женщины.

Об этом написала основательница американского журнала Bustle Мелисса Сильверстейн.

За 91 год существования премии Американская киноакадемия номинировала в этой категории пять женщин – Лину Вертмюллер, Джейн Кэмпион, Софию Копполу, Кэтрин Бигелоу и Грету Гервиг, и только одна (Кэтрин Бигелоу) в 2009 году стала обладательницей этой статуэтки.

«Женщинам, которые снимают малобюджетные камерные фильмы, всегда сложно. Здесь речь идет не о качестве работы, а о деньгах, необходимых для запуска кампании по продвижению. Имя Греты Гервиг, номинированной в прошлом году за «Леди Берд», было повсюду. За ней были деньги, история и связи – все то, что помогает добраться до финиша», – отметила Сильверстейн.

Среди тех, кто мог бы быть номинирован в этом году, выделяют Дебру Граник («Не оставляй следов»), Мариэль Геллер («Сможете ли вы меня простить?»), Линн Рэмси («Тебя здесь никогда не было»), Хлою Чжао («Всадник»).

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