воскресенье, 27 января, 2019, 20:55 Мир
На юго-востоке Бразилии может снова прорвать дамбу, началась эвакуация
Из-за угрозы дальнейшего разрушения плотины на юго-востоке Бразилии поиск пострадавших приостановлен, власти объявили эвакуацию жителей.
Об этом сообщает Укринформ.
«Поиск пострадавших от прорыва плотины возле шахты в Бразилии прекращен из-за риска новой катастрофы. Угроза разрушения сооружения на том же участке стала причиной эвакуации местных жителей», – информирует Sky News.
Сегодня в городе Брумадиньо на юго-востоке страны прозвучал сигнал общей тревоги. От предыдущего прорыва плотины здесь погибли несколько десятков человек и около 300 пропали без вести. Надежды найти этих людей живыми почти не осталось.
Как сообщалось, в результате прорыва плотины в штате Минас-Жерайс в Бразилии количество погибших возросло до 40 человек.
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