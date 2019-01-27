На юге Филиппин произошел теракт возле церкви, есть погибшие

Две бомбы взорвались возле римско-католического собора на острове на юге Филиппин, где активны мусульманские боевики, погибли по меньшей мере 19 человек.

Об этом сообщает УП со ссылкой на Associated Press.

Начальник национальной полиции страны заявил, что первая бомба взорвалась в соборе Джоло или рядом с ним во время воскресной мессы, после чего произошел второй взрыв возле комплекса, когда правительственные силы реагировали на нападение.

По его словам, по меньшей мере 19 человек погибли, в том числе пять военнослужащих и три мирных жителя. Пятьдесят человек получили ранения.

На острове Джоло уже давно действуют боевики Абу-Сайяфа, которые признаны Соединенными Штатами и Филиппинами террористической организацией из-за организованных ими взрывов, похищений и убийств.

Инцидент произошел, когда жители юга Филиппин, где преобладает мусульманское население, проголосовали за создание новой автономной области, которая охватывает пять провинций и три города. Правительство надеется, что это принесет мир в эту часть страны и решит проблемы, из-за которых местные вступают в ряды ИДИЛ.

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